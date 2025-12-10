Presto al via i cantieri nelle rotonde all’ingresso della città 

La sistemazione delle disastrate rotonde di Is Gallus e della Grande miniera di Serbariu si farà con un milione e 300 mila euro del Piano per gli insediamenti produttivi. È l'escamotage che ha deciso di adottare l'amministrazione comunale per mettere mano a due importanti snodi della viabilità lungo la statale alle porte della città: si tratta della rotonda di Is Gallus che da un lato porta al Pip e alla omonima frazione e dall'altro a un centro commerciale, e della vicina rotonda della Grande miniera. Soprattutto la prima è in condizioni pessime. I rattoppi provvisori che si sono susseguiti negli ultimi 15 anni sono stati inutili e poi i cedimenti, le crepe, gli avvallamenti si sono presentati più gravi di prima. Se nella rotonda di Is Gannaus il Comune era potuto intervenire con Anas nell'ambito degli interventi di sistemazione del ponte, in questo caso è il Comune che si è assunto l'onere intero di ristabilire le condizioni delle due rotatorie. «Abbiamo deciso di procedere integrando questo intervento nella più ampia opera di sistemazione urbanistica delle strade e dei marciapiedi del vicino Pip - spiega il sindaco Pietro Morittu - questo per la vicinanza delle due infrastrutture con la zona commerciale e per dare una soluzione totale in modo da non dover più tornare sulla questione». (a. s.)

