Prestito a Kiev, stop di Orban 

BRUXELLES. Ancora una volta Budapest dice no. Questa volta però lo scenario è più complicato, perché ci vanno di mezzo gli interessi degli Usa. Il terreno di scontro è il prestito da 50 miliardi di dollari all’Ucraina deciso in ambito G7 su impulso di Washington. Gli Stati Uniti chiedono che le sanzioni agli asset russi bloccati sui conti della belga Euroclear durino 36 mesi e non 6 come ora. E l’Ungheria non ci sta. I primi ad affrontare il nodo, martedì prossimo, saranno i ministri delle Finanze riuniti nell'Ecofin, sperando di trovare un accordo in tempo per il Coreper del giorno dopo. Nessuno, però, si aspetta una svolta: a decidere è Orban. L’Ue metterebbe sul piatto «fino a 35 miliardi di euro», usando come garanzia il bilancio comunitario e aggirando il veto. Ma la presidenza di turno (ungherese) lascia intendere che «prestito e sanzioni» viaggino su due binari separati, ma stando a diverse fonti diplomatiche non è così: la logica è “a pacchetto”, tutto si deve tenere.

