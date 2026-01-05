VaiOnline
La Giunta.
06 gennaio 2026 alle 00:12

Prestazioni “salvavita”, aumentano le risorse 

Ritoccati i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte dell’Ares per gli anni 2025 e 2026. «Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare le risorse disponibili ai bisogni sanitari reali dei cittadini, alla luce di recenti modifiche normative e di un aggiornamento del fabbisogno», sottolinea una nota dell’assessorato alla Sanità.

Per il 2025, il tetto di spesa complessivo per la specialistica ambulatoriale viene incrementato di 300mila euro, grazie all’assestamento di bilancio, risorse destinate alla medicina iperbarica. Un ulteriore intervento riguarda le prestazioni di emodialisi, considerate “prestazioni salvavita”. La quota di fondi vincolati a questo servizio viene aumentata da 10 a 11 milioni di euro, in coerenza con il fabbisogno aggiornato rilevato sul territorio. Questa quota è confermata sia per il 2025 che per il 2026, garantendo continuità e sicurezza ai pazienti che necessitano di trattamenti dialitici regolari.

Nel complesso, i tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale sono pari a 70.260.409,70 euro per il 2025 e 70.598.374,84 euro per il 2026

«L’aggiornamento dei tetti di spesa consente alla Regione di programmare in modo più efficace l'offerta sanitaria, assicurando che le risorse pubbliche siano indirizzate verso i servizi più necessari. In particolare, il rafforzamento dei finanziamenti per emodialisi e medicina iperbarica rappresenta una tutela concreta per i pazienti più fragili, riducendo il rischio di interruzioni o carenze nelle cure».

