Prestazioni essenziali, un Comitato di esperti 

È stato istituito nei giorni scorsi il Comitato per l’individuazione dei Lep, preliminari per l’autonomia differenziata, che supporterà il lavoro della cabina di regia. I Lep sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini.

«Il Comitato è presieduto dal professor Sabino Cassese e per la prima volta si riuniranno 61 tra le massime autorità del campo amministrativo e accademico, del diritto costituzionale, europeo e internazionale, dell'economia e della matematica», ha spiegato il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

«Il prestigioso gruppo di esperti opererà in sinergia per individuare finalmente quei diritti civili e sociali che il cittadino italiano può pretendere dai vari soggetti costituenti la Repubblica italiana. Affronteremo insieme una sfida storica».

Il Clep è composto tra gli altri dai presidenti emeriti della Corte costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco, dal presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante; dalla presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione Paola Severino, da numerosi accademici di diverse Università italiane, tra cui Felice Ancora, ordinario di diritto amministrativo a Cagliari.

L’elenco può essere integrato dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie con proprio decreto, che è trasmesso al presidente del Consiglio dei ministri.