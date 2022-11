Pressioni sui carabinieri, condannato 

E secondo quanto emerso durante il dibattimento, in particolare dalla testimonianza della maggiore Gioviale i toni utilizzati dall’ex sindaco erano andati oltre quelli di un normale sfogo di un genitore; Siuni avrebbe detto che non ci sarebbe più stata collaborazione da parte della amministrazione, e che all’Arma non sarebbe convenuto. La comandante Gioviale non si scompose, invitò l’allora sindaco a rivolgersi a un avvocato per presentare il ricorso contro il verbale. La storia però non finì così e alla fine Siuni si è ritrovato a processo con l’accusa di tentata concussione.

Per il Tribunale l’ex sindaco di Masullas avrebbe cercato di condizionare i carabinieri chiedendo di annullare il verbale al figlio, risultato positivo all’alcoltest. E così ieri per Mansueto Siuni è arrivata la condanna a tre anni per tentata concussione, oltre all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. La difesa adesso presenterà il ricorso in Appello.

Per il Tribunale l’ex sindaco di Masullas avrebbe cercato di condizionare i carabinieri chiedendo di annullare il verbale al figlio, risultato positivo all’alcoltest. E così ieri per Mansueto Siuni è arrivata la condanna a tre anni per tentata concussione, oltre all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. La difesa adesso presenterà il ricorso in Appello.

Il verdetto

La sentenza del collegio dei giudici (presidente Carla Altieri, a latere Elisa Marras e Serena Corrias) chiude una vicenda che risale al 2017, quando Mansueto Siuni era ancora alla guida dell’amministrazione comunale del piccolo centro della Marmilla. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto sarebbe iniziato quando i carabinieri fermarono l’auto condotta dal figlio dell’ex sindaco, Federico. Normali controlli ma il ragazzo era risultato positivo all’alcoltest e così scattò il verbale. Qualche giorno dopo l’ex sindaco si sarebbe rivolto all’allora comandante dei carabinieri della Compagnia di Mogoro Nadia Gioviale (attualmente è la responsabile del Nas di Cagliari) per chiederle di intervenire e annullare il verbale.

Le testimonianze

E secondo quanto emerso durante il dibattimento, in particolare dalla testimonianza della maggiore Gioviale i toni utilizzati dall’ex sindaco erano andati oltre quelli di un normale sfogo di un genitore; Siuni avrebbe detto che non ci sarebbe più stata collaborazione da parte della amministrazione, e che all’Arma non sarebbe convenuto. La comandante Gioviale non si scompose, invitò l’allora sindaco a rivolgersi a un avvocato per presentare il ricorso contro il verbale. La storia però non finì così e alla fine Siuni si è ritrovato a processo con l’accusa di tentata concussione.

La difesa

Un lungo processo in cui sono stati sentiti diversi testimoni che hanno ricostruito la vicenda. L’ex sindaco ha sempre respinto le accuse contestate e con i suoi avvocati Raffaele Miscali e Patrizio Rovelli ha ricostruito un quadro ben diverso. La difesa sulla base di documenti, atti ed elementi ha sempre sostenuto un’altra versione, insistendo sul fatto che l'ex sindaco si sarebbe soltanto lamentato per il trattamento riservato al figlio durante i controlli dei carabinieri. I difensori, nella precedente udienza, avevano sollecitato l'assoluzione mentre la pm Sara Ghiani aveva chiesto la condanna a tre anni. Adesso si attendono le motivazioni della sentenza (fra novanta giorni), poi i difensori presenteranno subito il ricorso in Appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata