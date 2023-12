Pressione internazionale per un nuova tregua 

Tel Aviv. Gli Usa non lasciano solo Israele contro Hamas e confermano il sostegno militare, ma spingono con decisione per un aumento degli aiuti umanitari alla Striscia. Così come cresce la pressione internazionale per arrivare ad una seconda tregua, evocata da un’altra risoluzione degli Emirati Arabi Uniti su cui si sta lavorando al Palazzo di Vetro a New York dopo il veto americano delle settimane scorse. La complessa partita diplomatica non si ferma però al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

A Varsavia il capo del Mossad David Barnea, il premier del Qatar Sheikh Mohammed Al Thani e il capo della Cia William Burns si sono incontrati per saggiare la possibilità di riaprire i negoziati sulla tregua e su un nuovo scambio tra ostaggi e detenuti. Tutti hanno convenuto che si tratta di negoziati «lunghi, complicati e più difficili di prima». Mentre sul nascere della trattativa è piombato un nuovo video diffuso da Hamas con un intervento di tre anziani ostaggi israeliani ancora in cattività nella Striscia. «Un video terroristico criminale», lo ha liquidato il portavoce militare Daniel Hagari, nel quale i tre rapiti affermano di non voler morire sotto i raid del loro esercito e invocano la liberazione «a qualunque costo». Poi una citazione biblica: «Non abbandonarmi nella vecchiaia».

Secondo esponente dell’amministrazione Biden ad arrivare in una settimana in Israele, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha ribadito il sostegno all’alleato di sempre. Il capo del Pentagono ha sottolineato che non c’è «un calendario Usa» per la guerra, la cui condotta però richiede una riduzione delle vittime civili con attacchi “chirurgici” e mirati.

