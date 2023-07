Pressione fiscale record in Italia 

A giugno il fisco ha cominciato seriamente a presentare il “conto” agli italiani. Tra ritenute Irpef dei dipendenti, Iva, Ires, Imu, Irap, Irpef in capo ai lavoratori autonomi, addizionali e altro, l’Ufficio studi della Cgia ha stimato in 63,9 miliardi di euro l’ammontare complessivo delle tasse che sono state versate nello scorso mese nelle casse dello Stato. Va comunque ricordato che giugno, come novembre, è da sempre il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali.

Nell’Unione europea solo la Francia e il Belgio hanno un peso fiscale superiore al nostro. Se a Parigi la pressione fiscale nel 2022 era al 47,7% del Pil, a Bruxelles si è attestata al 45,1%. In Italia ha toccato la soglia record del 43,5%. Tra i 27 dell’Ue, il nostro Paese si “colloca” al terzo posto. La Germania, invece, è al 9° posto, con una pressione fiscale del 41,9%, la Spagna al 12°, con il 38,5%. La media dei Paesi dell’Area Euro è del 41,9%.

Il sistema

La complessità e la farraginosità del nostro sistema tributario stanno creando grandi difficoltà interpretative anche agli addetti ai lavori, come commercialisti o Caf. E ancora di più agli imprenditori, soprattutto ai “piccoli”, che subiscono 80 scadenze tributarie e contributive ogni anno. «Travolti» da questo dedalo fiscale», sottolinea la Cgia in una nota, «con il rallentamento dell’economia è diminuita la liquidità disponibile per onorare questi impegni, anche alla luce del fatto che i committenti hanno allungato i tempi di pagamento e le banche sono tornate a erogare il credito con il contagocce.

Nel 2022 il fisco ha recuperato dalla lotta all’evasione oltre 20 miliardi di euro.

L’oppressione

Oltre ad avere un carico fiscale tra i più elevati d’Europa, l’Italia è il Paese, assieme al Portogallo, dove pagare le tasse è più difficile, in particolare per le imprese. Secondo la Banca Mondiale (Doing Business 2020), i nostri imprenditori perdono 30 giorni all’anno (238 ore) per raccogliere tutte le informazioni per calcolare le imposte dovute; per completare tutte le dichiarazioni dei redditi e per presentarle all’amministrazione finanziaria; per effettuare il pagamento on line o presso le autorità preposte. In Francia per espletare le incombenze burocratiche derivanti dal pagamento delle tasse sono necessari solo 17 giorni (139 ore), in Spagna 18 (143 ore) e in Germania 27 (218 ore), mentre la media dell’Area dell’Euro è di 18 giorni (147 ore).

