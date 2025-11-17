Pressing sulla Regione: «Subito gli indennizzi» 

Pescatori senza stipendio e senza indennizzi, davanti ad un futuro incerto sulla pesca a strascico, una doppia scure che si abbatte sul comparto dopo la decisione della Commissione europea di prolungare il fermo biologico fino al 30 novembre. Temi che oggi porterà all’attenzione della commissione regionale Attività Produttive il consigliere regionale Piero Maieli, promotore della istanza condivisa da maggioranza e opposizione a Porto Torres e presentata dagli operatori delle marinerie turritane e di Alghero, riunite ieri mattina nella commissione consiliare Pesca, convocata da Michele Bassu alla presenza dell’assessore Claudio Piras. «Chiediamo di sollecitare la Regione affinché provveda immediatamente a corrispondere la cassa integrazione per i due mesi di fermo, al personale imbarcato e agli armatori che attendono gli indennizzi dal 2022», è la richiesta dei pescatori turritani. «Vogliamo essere equiparati agli altri lavoratori, – aggiungono- i compensi dovuti per le giornate di fermo non possono essere retribuiti dopo un anno. E visto che inizieremo a lavorare dal mese di dicembre, lo stipendio ci verrà corrisposto a gennaio: questo significa rimanere tre mesi senza un sostentamento per le nostre famiglie». Per il consigliere Antonello Cabitta «è imbarazzante il ritardo degli indennizzi da parte della Regione, viste le risorse bloccate da anni». L’esponente del consiglio di Alghero, Michele Pais, riferisce di circa 2,8 milioni di fondi Agris «da mettere a disposizione subito». Il consigliere Bastianino Spanu propone una trasformazione del settore pesca, strategico nel Piano del Parco Asinara.

