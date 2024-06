Pressing su Biden perché si ritiri: Jill è determinante 

Washington. Due giorni dopo il disastroso duello Tv con Donald Trump che ha immortalato impietosamente i limiti psico-fisici senili di Joe Biden i big democratici e lo stato maggiore del partito fanno quadrato intorno a lui, cercando di spegnere gli allarmismi e di dribblare gli appelli a cambiare subito cavallo. Da Barack Obama ai Clinton, da Nancy Pelosi ai leader dem di Camera e Senato sino ai potenziali sostituti come il governatore della California Gavin Newsom si schierano senza esitazione a fianco del vecchio Joe. Del resto lui è stato il primo a chiarire che non getta la spugna e che è intenzionato a rialzarsi dopo essere finito a terra nel ring della Cnn. «So che non sono giovane e che non dibatto bene come un tempo ma so come fare questo lavoro e so dire la verità», ha tentato di rassicurare, prima in un comizio in North Carolina e poi in eventi elettorali a New York.

Anche Jill, l’unica forse che potrebbe convincerlo a farsi da parte, insiste perché continui: «“Non so cosa è successo, non mi sentivo così bene”, mi ha detto Joe dopo il duello, ma gli ho risposto che non lasceremo che 90 minuti di dibattito definiscano i quattro anni della tua presidenza», ha raccontato, strappando gli applausi. Ma privatamente nel partito e nella base si continua a discutere sull’ipotesi di un nuovo candidato più giovane ed energico. Mentre la performance del presidente è anche all’ordine del giorno di una call organizzata in fretta per sabato dal comitato nazionale dei dem. La maggioranza degli elettori - il 60% - afferma che Biden dovrebbe “sicuramente” o “probabilmente” essere sostituito, secondo un sondaggio di Morning Consult diffuso da Axios. Sui principali media Usa si moltiplicano gli appelli perché Biden lasci. La bordata è arrivata dal New York Times, che in un editoriale del board descrive il presidente come «l’ombra di un grande servitore pubblico» e gli chiede di ritirarsi «per il bene di un Paese che ha nobilmente servito per tanti anni», perchè «non è più altezza».

