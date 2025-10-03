VaiOnline
Gli arresti.
04 ottobre 2025 alle 00:39

Pressing di Tajani: rientrati i parlamentari italiani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Fiumicino sono stati accolti dagli abbracci dei familiari e dei leader dell’opposizione: stanchi, visibilmente provati ma con ripetuti accenni di sorriso. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono i primi tra tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla a tornare a casa dopo essere stati espulsi da Israele. Un risultato ottenuto con il pressing di Antonio Tajani sull’omologo Gideon Sa’ar: «È stata riconosciuta loro l’immunità», ha assicurato il ministro degli Esteri annunciando la loro partenza dall’aeroporto Ben Gurion. Ora, il lavoro diplomatico continua per gli altri 42 italiani fermati: «Il personale della nostra ambasciata sta chiedendo alle autorità israeliane di effettuare visite consolari e di permettere la liberazione immediata di tutti gli attivisti», ha spiegato il vicepremier, con la speranza che possano rientrare in Italia già nel weekend.

Mentre cresce la polemica in Italia - con milioni di persone in piazza per lo sciopero generale - e anche in Israele, dove l’ala estrema del governo chiede a Netanyahu il pugno di ferro contro gli attivisti: «Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica», ha attaccato il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir, finito nell’occhio del ciclone per un video in cui ha apostrofato a più riprese i fermati come «terroristi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras
Archeologia

«Nora è la città più antica della Sardegna»

Ma il professor Bartoloni avverte: presto per “spodestare” Sant’Antioco 
Stefano Garau Ivan Murgana