Pressing azzurro sul sindaco  

Dopo quasi due mesi di silenzio si riaccendono i microfoni nell’aula consiliare di via Carboni. Le date sono fissate: il Consiglio comunale è convocato per mercoledì 29 maggio e lunedì 3 giugno. Così ha stabilito la conferenza dei capigruppo ma l’appuntamento rischia di trasformarsi in un nuovo banco di prova per una coalizione ancora attraversata da profonde tensioni.

La crisi

Al momento nulla è cambiato dall’ultima seduta di fine marzo, quando il sindaco Massimiliano Sanna aveva ufficializzato la revoca delle deleghe all’assessore azzurro Luca Faedda nel tentativo (evidentemente naufragato) di riportare sui binari della maggioranza i quattro dissidenti di Forza Italia, sui quali pende ancora un provvedimento di espulsione. I due tavoli politici “interlocutori” non hanno sortito alcun risultato e per evitare scivoloni si è preferito sfruttare ponti e vacanze. Ma come dichiarato dal primo cittadino pochi giorni fa «non si può aspettare all’infinito». E allora si torna tra i banchi, se con la Giunta ancora monca o al completo è un dettaglio per nulla trascurabile. Forza Italia non indietreggia. «Attendiamo ancora un incontro con il sindaco» ribadisce Paolo Angioi, che però non si sbilancia sul nodo centrale della richiesta di uno o due assessorati. «Se il sindaco ci riceverà - afferma - ne discuteremo». Senza il sostegno dei quattro dissidenti la maggioranza conta appena dodici voti. Troppo pochi per governare con tranquillità: per tenere in piedi la baracca, al sindaco non resta che sperare nel sostegno esterno del civico Sergio Locci.

I dissidenti

E intanto Paolo Angioi, Davide Tatti, Gianfranco Licheri e Valeria Carta si muovono come battitori liberi: punzecchiano la Giunta con la stessa grinta della minoranza, a cui ormai sembrano guardare con più sintonia che alla loro stessa coalizione. Il ritorno in Aula sarà tutt’altro che ordinario, con una raffica di interpellanze e interrogazioni, alcune delle quali firmate proprio da Forza Italia. Dopo l’intervento a gamba tesa su Ztl, ex Reggia giudicale, piazza Manno e lavori in corso a Silì, stavolta l’attenzione degli azzurri si è focalizzata sulla partecipazione del Comune al bando Pnrr per la realizzazione di alloggi universitari. Poco meno di un milione 200mila euro messi a disposizione dal ministero dell’Università per creare 60mila nuovi posti letto per gli studenti. La procedura a sportello, con valutazione delle domande in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse disponibili, scade il 30 giugno. Licheri e compagni chiedono di sapere se il Comune abbia presentato la domanda e, nell’eventualità che sia stata inoltrata, chiedono di conoscere i dettagli del progetto. In caso contrario domandano «quali siano le motivazioni che hanno portato a tale decisione, considerando l’importanza strategica dell’iniziativa per il territorio».

