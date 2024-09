Pressing a tutto campo e 5 gol, Nicola sorride 

Cagliari A

Cagliari B

Cagliari A (3-4-1-2) : Scuffet (1’ st Ciocci); Cogoni, Palomino, Luperto; Azzi (1’st Zortea), Deiola, Adopo (9’ st Felici), Augello; Viola; Pavoletti, Piccoli. Allenatore Nicola.

Cagliari B (3-4-3) : Ciocci (1’ st Iliev); Pintus (1’ st Nunn), Franke, Marini (1’ st Langella); Zortea (1’ st Azzi), Balde (1’ st Sulev), Marcolini (1’ st Longoni), Jankto; Felici, Vinciguerra (1’ st Achour), Simonetta (1’ st Bolzan). Allenatore Pisacane.

Reti : nel pt 7’ Pavoletti, 25’ Adopo, 29’ Vinciguerra; nel st 2’ Bolzan, 9’ Zortea, 17’ Felici, 32’ Augello.

Sette reti, diverse giocate, applausi per tutti. Anche per Gaetano, che, come Zappa, è rimasto a guardare. Il difensore per una botta alla caviglia nell’allenamento di mercoledì, l’ex Napoli per proseguire nel suo percorso di avvicinamento al campo. Per il resto il Cagliari di Nicola ha sfruttato tutti i giocatori disponibili, esclusi i dieci nazionali, andando anche a rinforzare, con Ciocci, il ritrovato Zortea, Jankto e Felici, la Primavera di Pisacane.

Al via

Si parte in forte ritardo, ma ai presenti al Crai Sport Center interessa poco, perché ogni occasione è buona per applaudire ogni rossoblù che passa dalle parti della tribuna. Si parte con Scuffet tra i pali, difeso dal giovane Cogoni, Palomino in versione regista difensivo e Luperto. In mezzo coppia di mediani composta da Adopo e Deiola e supportata sugli esterni da Azzi e Augello. Davanti Viola alle spalle di Pavoletti e Piccoli. In numeri, un 3-4-1-2 che suggerisce quella che potrà essere la squadra quando il tecnico potrà gettare nella mischia Gaetano. Dall’altra parte, 3-4-3 e terzetto offensivo velenoso, con Felici, Simonetta (che peccato averlo già ceduto al Como) e Vinciguerra a dar fastidio. Il Cagliari dei grandi parte forte, con una traversa di Piccoli dopo 4’ e il vantaggio firmato da capitan Pavoletti al 7’, su assist di Viola. Il pubblico, che riempie la tribuna del Crai Sport Center, apprezza. E apprezza anche Nicola, che dalla panchina ordina pressing alto e verticalizzazioni continue. Un Cagliari elettrico, che sfiora ancora più volte la rete, con Pavoletti (parata di Ciocci) e Piccoli (seconda traversa). A raddoppiare ci pensa Adopo (25’) su azione d’angolo. Poi ecco i ragazzi terribili di Pisacane, che prima sfiorano la rete con Simonetta e poi la trovano con Vinciguerra.

Ripresa

Ciocci lascia i pali del giovani a Iliev e sostituisce Scuffet, mentre Azzi e Zortea si scambiano maglia. Ma dopo 2’ una dormita della difesa permette al neoentrato Bolzan di superare Ciocci e siglare il 2-2. Nicola, in panchina, si esprime con un silenzioso musone che è tutto un programma. Al 9’, altro scambio, con Felici che passa ai grandi e Adopo con i giovani. E subito dopo Zortea, con un mancino dalla distanza, riporta avanti la squadra di Nicola. Tanti cambi e il Cagliari A deborda. Terzo palo del pomeriggio per Piccoli, Palomino salva sulla linea sul pallonetto di Jankto dall’altra parte. Poi Felici sigla il poker e, al minuto 32 Augello, con la complicità di Azzi, fissa il punteggio sul 5-2 finale. Il resto è la corsa al selfie e all’autografo. Nicola prende nota, per i tifosi va bene così.

