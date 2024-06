preso sartor ora la cos vuole manca 

Ancora due settimane alla chiusura ufficiale della stagione ma le squadre sarde di Serie D già iniziano a fare i primi passi in vista della prossima per non farsi trovare impreparate. La Costa Orientale Sarda, dopo aver strappato l’attaccante Marcos Sartor (classe 1995, ex Arzachena) al Budoni, la scorsa annata alla Cynthialbalonga, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Luca Manca (1999), anche lui ex Arzachena.

Cambiamenti

Ci saranno diversi cambiamenti, come dichiarato dal tecnico Francesco Loi. Tra i calciatori in uscita ci sarebbero gli attaccanti Sergio Nurchi (1990) e Alessandro Aloia (1996), che hanno diverse richieste (tra queste ci sarebbe quella del Monastir in Eccellenza, formazione attivissima sul mercato e pronta a pescare dalla D). Su Aloia ci sono pure società di Serie D. Il giovane portiere Leonardo Xaxa (2008) è seguito da società professionistiche ma potrebbe disputare un altro campionato in quarta serie. L’esterno Giacomo Santoro potrebbe far rientro a Budoni. Intanto vanno avanti le operazioni per alcuni giovani. Erano già state chiuse le trattative con alcuni 2007: i difensori Francesco Marras e Rosario Gurzeni, la scorsa stagione alla Sigma, e Gabriele Orrù, reduce da un’ottima stagione col Gigi Riva.

I giovani

L’attaccante diciottenne Nicola Muscas del Latte Dolce interessa a Trapani, Torres, Südtirol e Triestina. Nello scorso torneo si è messo in mostra totalizzando venticinque presenze e realizzando quattro reti. Un ragazzo davvero promettente.Potrebbe rientrare in Sardegna anche Nino Pinna (2001), reduce da un grande campionato col Real Casalnuovo. Mario Piga, 22 anni, esterno di Maracalagonis, ex Real Casalnuovo e Arzachena, è stato il primo colpo del Pescara.

Capocannoniere

L’attaccante argentino Nicolas Francisco Lancioni (1999) è passato dal Budoni al Tuttocuoio, società toscana promossa in D. Budoni che, dopo il dietrofront di Sartor, si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Alessio Mulas, nell’ultima stagione capocannoniere dell’Eccellenza con la maglia del San Teodoro Porto Rotondo.

