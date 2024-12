Presidio in via Roma e flash mob anti eolico  

Il quadro organizzativo è ormai definito, sono da chiarire gli ultimi dettagli. Il 31 dicembre il Presidio del popolo sardo suonerà lo sVeglione: sarà sotto il Consiglio regionale, in via Roma, con striscioni e tende. Non sarà una manifestazione di massa, alla fine risponderanno all’appello alcune decine di attivisti, ma sarà l’occasione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e salutare il 2023 senza dimenticare la piattaforma rivendicativa. E cioè il rispetto della Pratobello 24 e dei suoi principi, ma anche l’opposizione alle aree idonee.In questo senso, gli attivisti faranno dei flash mob nel centro della città per sensibilizzare su questi temi i cagliaritani. Iniziative pacifiche – sottolineano – che si terranno nel pomeriggio, quando ancora le luci della grande festa notturna non saranno del tutto accese.

Domani, durante un incontro informale, saranno decise le iniziative da attuare dal primo dell’anno in poi. (lo. pi.)

