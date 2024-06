Presidio in via Roma durante la seduta 

I comitati sono in fibrillazione.

La conferenza dei capigruppo ha fissato per il 26 giugno la seduta del Consiglio regionale per iniziare l’esame del disegno di legge sulla moratoria per 18 mesi.

Sit-in

Ieri si è avuta la conferma che mercoledì prossimo, sotto il Palazzo dell’assemblea, ci sarà un presidio: «Qualcosa faremo di sicuro», annuncia Luigi Pisci, portavoce dei comitati contro l’eolico. L’obiettivo è spingere la politica sarda ad affrontare l’assalto energetico come una battaglia che ormai, fuori dalle istituzioni, è sentita come una questione fondamentale da un intero popolo. Lo dimostrano i numeri di Saccargia, con un’adesione imponente a una manifestazione che ha unito tutta l’Isola. Ma risposte ancora non ne sono arrivate.

Le richieste

I comitati, addirittura prima di Saccargia, il 6 giugno, avevano chiesto con una pec di essere auditi dalla conferenza dei capigruppo e dal presidente del Consiglio regionale per avere un quadro certo sulle posizioni e sulle strategie dei partiti politici: «Non è più il tempo delle chiacchiere e degli incontri informali», prosegue Pisci. «Abbiamo chiesto di essere ascoltati senza avere risposta e questo non ci è parso un atteggiamento collaborativo. La politica ha regole tutte sue: capiamo che in queste fasi chi deve decidere stia pensando alle strategie interne e agli emendamenti da apportare al testo. Ma dovrebbe avere cura di sentire anche i pareri di chi sta fuori, perché stiamo arrivando a un anno e mezzo di silenzio davanti a un attacco senza precedenti alla nostra terra».

Le iniziative

Sabato, intanto, i comitati si riuniranno a Guspini (le pale eoliche minacciano anche il sito archeologico di Neapolis) e a Serri, dove è in programma un Consiglio comunale aperto alle popolazioni e ai Comuni vicini per lo scempio in programma proprio davanti al Santuario di Santa Vittoria.

