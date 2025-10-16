Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci» 

L’albero di Natale poggiato al muro mette subito le cose in chiaro: «Noi da qui non ce ne andremo», lo dicono con tono perentorio, i due turnisti della mattina. Lo ripetono quelli che arrivano poche ore dopo per il cambio, e lo ribadiscono gli altri settantotto Oss di tutta l’Isola che combattono la stessa battaglia. La raccontano i cartelloni appesi sotto il Consiglio regionale di via Roma, dove da settembre hanno piazzato le tende e vestito i piloni di cemento con le tute bianche dei tempi del Covid. «Ci hanno chiamato angeli, poi ci hanno dimenticato», così sono andati diritti al cuore della politica a chiedere risposte; che nel caso specifico rimandano alla stabilizzazione attesa, promessa e mai arrivata.

Sotto i portici

È come fosse un piccolo campeggio nel centro città: vista porto, con i servizi igienici gentilmente concessi, pasti improvvisati e consumati nel tavolino di plastica che si presta anche per la raccolta firme lanciata su chance.org: «Chiediamo alla Regione, all’assessorato alla Sanità, alle Asl sarde di procedere con la stabilizzazione a tempo indeterminato degli operatori socio sanitari che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge», si legge nella petizione che si avvicina alle mille sottoscrizioni e mette nero su bianco le ragioni della protesta. “Assunti a tempo di sfruttamento”, recita uno dei tanti striscioni appiccicati con lo scotch, sopra la t-shirt verde dove qualcuno ha scritto col pennarello “Pensati senza noi Oss”. Si fermano un po’ tutti, cagliaritani e turisti. Tranne chi nel palazzone entra ed esce tutti i giorni: «Prima eravamo indispensabili, oggi è come fossimo invisibili».

Sacrifici

Le storie di chi protesta si somigliano un po’ tutte, e rimandano alle Asl di tutta la Sardegna. Simona ha 64 anni ed è un ex dipendente della Asl 8:«I primi di agosto del 2021 sono entrata in servizio, dopo 36 mesi mi hanno mandato a casa. Voglio arrivare alla fine dei miei anni lavorando». Walter Virdis, 56 anni ha lavorato al Marino, nel reparto Covid, poi al Pronto soccorso del Santissima Trinità, per finire nella sala operatoria della Chirurgia Generale: «Mai fatto una pausa, sino a dicembre del 2024, quando dopo la decadenza del contratto non mi è stato rinnovato. Cosa si prova? Ci si sente abbandonati. Dormire in tenda non è il massimo, non lo è nemmeno fare i conti con le spese che tutti noi abbiamo». Giorgia Tuveri, 48 anni, arriva dall’Aou Cagliari: «Nel 2023 abbiamo iniziato un sit-in permanente sotto l’assessorato alla Sanità, perché uno dopo l’altro siamo stati lasciati a casa. Da febbraio 2024 chiediamo la stabilizzazione in forza dei requisiti che abbiamo. Nove persone su 41 l’hanno ottenuta, per il resto si è bloccato tutto». Allora è ancora lì, a rivendicare ciò che ripetono tutti: «Chiediamo che vengano riconosciuti i nostri diritti».

L’attesa

Il malumore arriva alla Asl 6 del Medio Campidano, e ha la voce di Gian Mauro Bassetto, portavoce dei tredici oss tagliati fuori: «Ho maturato 36 mesi, come tutti i colleghi ho svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia, ma a parte le belle parole non ci è stato riconosciuto con i fatti. La dignità non ce la possono portare via, il resto ce l’hanno preso». Alla Asl 5 di Oristano sono in 32 a protestare: «Dopo aver speso forze anima per gli altri ci hanno messo da parte. Abbiamo dialogato con l’ex direttore generale ricevendo solo promesse. Siamo qui per chiedere che ci venga permesso di riprendere a lavorare». Il finale riporta al capoluogo sardo: «Faccio le notti come le facevo al Brotzu, solo che le passo in tenda, al freddo e al gelo, e nessuno mi paga», interviene Patrizia Caschi. «È frustrante, sembra che stiamo chiedendo l’elemosina ma in realtà vogliamo solo che ci venga riconosciuto ciò che ci spetta: la stabilizzazione».

