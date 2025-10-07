Presidio anti pale in Consiglio 

Entro un mese sarà pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Aree idonee della Sardegna. Ma, in base a quanto affermato dall’avvocatura dello Stato nel merito, la legge sarda numero 20 non avrebbe alcun appiglio sul piano legislativo statale ed europeo. Inoltre, non sarebbe stato utilizzato neppure lo scudo offerto dallo Statuto della Sardegna. Tra un mese, cioè il tempo che di solito la Consulta si prende per la pubblicazione delle sentenze, dovrebbe conoscersi la decisione.

Intanto a Cagliari, ieri pomeriggio il Presidio permanente del Popolo sardo ha manifestato sotto il Consiglio regionale a favore della Pratobello24. "Incateniamo la politica alle proprie responsabilità", era il tema di un sit in in cui è stato ribadito che «l'inconsistenza normativa posta in essere sinora dal governo regionale in materia di salvaguardia della nostra Isola dall'invasione selvaggia di impianti eolici e fotovoltaici e la scellerata scelta di non dotarsi urgentemente di una legge urbanistica di valenza costituzionale ai sensi dell'articolo 3 comma f dello Statuto sardo, porterà la Sardegna a uno stravolgimento assoluto e completo del proprio paesaggio e della propria identità, minando alla radice qualsiasi prospettiva di sviluppo economico». E ancora: «La Pratobello, con le sue centinaia di migliaia di firme, langue dimentica fra i cassetti "consiliari", impolverata dall'incuria dell'incapacità e dalle connivenze delle complicità», scrive il Presidio in una nota. «Per spezzare le catene dell'ennesima colonizzazione devastatrice, dobbiamo inchiodare ogni singolo esponente politico, a l'obbligo morale ed etico di occuparsi del futuro della Sardegna».

La battaglia contro le rinnovabili quindi non si ferma e va avanti su più fronti. Domani alle 18 in piazza della Repubblica a Carloforte ci sarà un un incontro con l’ex presidente della Regione e parlamentare Mauro Pili sul tema “No alle pale eoliche nel mare di Carloforte”: il riferimento è al progetto off shore che minaccia un’invasione di pale eoliche anche nelle coste davanti a Pan di Zucchero.

