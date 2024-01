Presidi sanitari non consegnati: le proteste dei pazienti 

Passano gli anni, ma i presidi per l’incontinenza sono sempre in ritardo. Così i pazienti costretti a comprare di tasca panni e traverse. La Asl Ogliastra non fa che scrivere segnalazioni su segnalazioni per ritardi, mancate consegne, consegne effettuate solo sulla carta. A denunciare, per l’ennesima volta, i disservizi, il figlio di una signora allettata, 94 anni, che aspetta da mesi i presidi che le spettano di diritto. Luigi Secci, di Lanusei, racconta le peripezie degli ultimi mesi con call center che lasciano in attesa. Parla di risposte mancate, consegne non effettuate e rimbalzi da un ufficio a un altro, in cerca di un referente. «Da quando è entrata la questa azienda ci sono sempre stati questi disguidi che ci costringono ad acquistare i panni. I presidi non vengono mai consegnati per tempo o non li consegnano proprio. Ad agosto hanno consegnato la metà dei panni e in ritardo di un mese, con la promessa che l’altra metà sarebbe arrivata a novembre in abbinamento con la fornitura successiva – ogni fornitura è di tre mesi in tre mesi – Ma a novembre non consegnano niente, passa dicembre e in ospedale mi dicono che li avrebbero consegnati il 5 di gennaio. Ora dicono che la consegna è prevista per il 24». Dalla Asl confermano i disagi, e annunciano un nuovo cambio nell’appalto per la fornitura nel periodo tra marzo e aprile. (p. cam.)

