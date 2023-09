Presidi divisi tra quindici paesi, i sindaci temono un’altra mannaia 

C’è chi, come il preside Sergio Masia, oltre all’Istituto comprensivo di Macomer con quasi 600 alunni, si ritrova a dover guidare le scuole primarie e medie di tutta la Planargia e di parte del Montiferru. È il recordman dei dirigenti scolastici millemiglia della Sardegna, i presidi delle zone interne con sedi e reggenze che finiscono per coincidere con i territori delle Unioni dei Comuni. Parlarci è impossibile («Mi scusi, non ho davvero neanche un minuto»), ma basta vedere la cartina geografica per verificare che, oltre all’Istituto comprensivo di Macomer, si ritrova anche la reggenza della sede di Bosa che oltre agli alunni della cittadina conta i ragazzi di Montresta, Flussio, Modolo, Tinnura, Suni, Sagama, Tresnuraghes, Magomadas, Scano Montiferro e Sennariolo. In pratica undici comuni, sedici plessi, 811 allievi, 170 docenti. Se non se ne esce pazzi, è già una gran cosa.

Sulle barricate

Non va meglio per i sindaci, che già devono condividere coi colleghi di vicinato questioni di spesa come per esempio la raccolta differenziata o i turni della polizia municipale. «Lavorare in maniera virtuosa va bene, ma il problema è che si vuole risparmiare sulla pelle dei ragazzi», dice Umberto Oppus, sindaco di Mandas. Il centro del Sud Sardegna è da tempo sede dell’autonomia scolastica che, con Gesico e Siurgus, conta 380 alunni. Il rischio però è che con la nuova mannaia annunciata da Roma il giardino dei ragazzi si allarghi ulteriormente ai comuni del circondario. Una prospettiva che Oppus definisce «inaccettabile». Perciò, spiega, «ho chiesto un incontro all’assessore Biancareddu».

Il deserto che avanza

Dalla Marmilla alla Trexenta, dal Sarcidano al Goceano, dalla Barbagia all’Ogliastra. Se la Regione non trova un rimedio, si taglierà ovunque anche in territori che sono zone interne al cubo come appunto il Goceano, dove già il dirigente dell’Istituto comprensivo di Bono fa la spola con Illorai, Burgos, Esporlatu, Bottidda, Anela, Benetutti, Bultei e Nule. Tremano, per dire, anche quelle scuole del Gennargentu-Mandrolisai che la mannaia hanno cominciato ad assaggiarla qualche lustro fa. Ad Atzara, mille abitanti, ha sede l’Istituto comprensivo di cui fanno parte Meana, Sorgono, Ortueri e Austis. «Da 10 anni», racconta il sindaco Alessandro Corona, «ci scambiamo gli alunni con Ortueri: da noi le primarie, da loro le medie». Uno sparuto drappello di allievi, tra pluriclassi e scuolabus. A Sorgono, per dire, arrivano i bambini di Austis; mentre Meana chissà per quanto ancora reggerà. «Non può che risentirne la qualità dell’istruzione dei nostri ragazzi».

Alla guida dello scuolabus

Il suo collega di Belvì Maurizio Cadau puntualizza che, «con queste logiche che pesano sulle nostre comunità, la politica sta cancellando il futuro delle zone interne». Amministra un paese di 560 abitanti dove, come nel circondario, i nuovi nati si contano sulle dita di una mano, e perciò i piccoli della primaria (venticinque) vanno a scuola ad Aritzo. Una breve distanza che alle volte può lasciare a piedi i ragazzi. A gennaio del 2022, il conducente dello scuolabus si è assentato per problemi personali, e il sindaco, autista dell’Arst, ha sostituito il collega per una decina di giorni. «Cosa avrei dovuto fare? I nostri bambini hanno il diritto di frequentare la scuola serenamente, tanto quanto i coetanei che abitano in città».

