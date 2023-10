Presidenzialismo e autonomia, l’incontro organizzato dall’Anpi 

Presidenzialismo e autonomia differenziata delle Regioni: sono questi i temi al centro della conferenza-dibattito, organizzata dalla sezione Anpi di Quartu per sabato alle 9,30 nella sala Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari. La manifestazione, la prima promossa dalla neo sezione quartese dell’Anpi, verrà aperta con i saluti della presidente del Consiglio Rita Murgioni, seguiti da quelli dei rappresentanti politici e delle associazioni locali, per poi proseguire con gli interventi del docente universitario Andrea Deffenu, la ricercatrice di Sociologia del lavoro Lilli Pruna, insieme a Benedetto Barranu - ex assessore regionale - e Laura Pisano per il Pd.

L’assemblea si svolgerà in città in concomitanza con la manifestazione, organizzata a Roma, dall’Anpi nazionale, insieme alla Cgil «sui temi della pace, del contrasto alla povertà e alle diseguaglianze, per la difesa del lavoro, del diritto all’istruzione pubblica, dell’ambiente e della salute, per ribadire l’impegno comune dell’associazione, in tutte le sue sedi, contro ogni forma di minaccia all’integrità della Costituzione», spiegano dall’Anpi quartese. «Sulla stessa linea delle indicazioni nazionali, l’incontro indetto a Quartu si pone in difesa delle istituzioni democratiche, focalizzando l’attenzione sul disegno di legge Calderoli sul presidenzialismo e sull’autonomia differenziata, considerato un pericoloso tentativo di stravolgimento della Carta costituzionale».

