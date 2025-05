Presidenziali, successo dell’ultradestra 

Bucarest. In Romania, dopo il trionfo al primo turno delle presidenziali di George Simion, si guarda con crescente attesa al ballottaggio nel quale il leader dell’ultradestra dovrà affrontare il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan, politico centrista indipendente e su posizioni riformiste e filoeuropeiste. Lo scarto di voti è stato enorme: il 40,9% per Simion rispetto al 20,9% per Dan che ha superato di un soffio il candidato di governo Crin Antonescu, fermatosi al 20,3%. Un insuccesso quello di Antonescu che ha indotto il premier socialdemocratico Marcel Ciolacu ad annunciare le sue dimissioni, sostenendo che l’attuale coalizione di governo del Psd con i liberali del Pnl e la minoranza ungherese (Udmr) non ha più legittimità. Il risultato delle presidenziali - analogo a quanto avvenuto cinque mesi fa con l’altro estremista di destra Calin Georgescu, la cui vittoria al primo turno era stata poi annullata dalla Corte costituzionale - torna dunque a spaventare l’Europa. Si tratta dell’ennesima conferma di una Romania profondamente divisa, dove le due visioni in campo - quella ultranazionalista e sovranista di Simion e quella europeista e istituzionale di Dan - si confronteranno in un uno scontro diretto il 18 maggio. La figura di George Simion, ammiratore di Trump, filorusso e critico di Ue e Nato, continua a polarizzare il dibattito politico, non solo quello interno.

