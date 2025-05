Presidenziali, con il 30% avanti Simion, ultradestra 

BUCAREST. La Romania sceglie un altro nazionalista anti-Ue e anti-Nato al primo turno delle presidenziali bis, dopo quelle di novembre vinte da Calin Georgescu e annullate dalla Corte Costituzionale per irregolarità finanziarie e ingerenze russe. Secondo i primi exit poll George Simion, candidato dell’estrema destra e leader dell’Aur, è il più votato. Ma dovrà vedersela nel ballottaggio del 18 maggio con uno dei due candidati moderati e filo-occidentali. Gli exit poll di Avangarde (rilevazioni fino alle 19 e senza includere il voto estero) danno infatti Simion al 30%, con gli sfidanti Crin Antonescu e Nicușor Dan appaiati al 23%, in pieno margine di errore. Il sondaggio Curs, invece, stima Simion al 33,1%, seguito da Antonescu (22,9%) e Dan (20,9%). Chi tra i due passerà al secondo turno verrà chiarito solo con i risultati ufficiali, ma entrambi rappresentano un’alternativa netta a Simion: Antonescu, sostenuto dalla coalizione di governo Psd-Pnl-Udmr, garantisce una linea di continuità e stabilità istituzionale, mentre Dan, sindaco indipendente di Bucarest e riformista, si rivolge all’elettorato giovane e urbano, proponendosi come volto del cambiamento e dell’integrazione europea.

