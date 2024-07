Presidenziali, affluenza ko Gli oppositori: non votate 

Teheran. L’orario di chiusura delle votazioni è stato costantemente posticipato ma la maggior parte degli iraniani pare aver disertato le urne anche al ballottaggio delle presidenziali. Già una settimana fa era stata registrata l’affluenza più bassa della storia della Repubblica islamica: meno del 40% degli aventi diritto. Una catastrofe elettorale ammessa nei giorni scorsi, seppur timidamente, anche dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, che ha invitato la popolazione a recarsi in massa alle urne per il ballottaggio tra il riformista Masoud Pezeshkian, che ha raccolto il maggior numero di voti al primo turno, e Saeed Jalili, ultraconservatore e rappresentante dello stesso Khamenei nel Consiglio supremo di Sicurezza nazionale. Anche se il portavoce del comitato elettorale statale, Mohsen Eslami, sostiene che la partecipazione popolare è aumentata rispetto al primo turno, i video diffusi sui social media indicano una bassa affluenza alle urne, nonostante sia stato consentito a Pezeshkian di candidarsi per aumentare i votanti e un politico importante come Javad Zarif, ex ministro degli Esteri e firmatario dell’accordo sul nucleare iraniano del 2015, abbia lanciato numerosi appelli per convincere la popolazione a votare per il candidato riformista. Le immagini diffuse mostrano seggi vuoti o con pochissime persone in molte città e una partecipazione quasi inesistente nelle province del Kurdistan e del Sistan-Baluchestan. Oltre agli appelli per boicottare le elezioni da parte degli attivisti della diaspora iraniana all'estero, anche i più noti prigionieri politici - tra cui la premio Nobel Narges Mohammadi, Sepideh Qolian, Mostafa Tajzadeh, Faezeh Hashemi Rafsanjani e altri 100 - si sono rifiutati di votare.

