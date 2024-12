Presidenza Rai, Forza Italia insiste su Simona Agnes Ma non c’è intesa  

Le prime settimane del 2025 saranno subito intese per la Rai, che spera di risolvere il prima possibile il rebus presidenza. L'obiettivo è raggiungere un accordo prima del Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio, ma l'intesa appare lontana.

Dopo il rifiuto della minoranza di convergere sul nome di Simona Agnes, la maggioranza ha deciso di disertare le riunioni della Commissione di vigilanza, la cui attività è di fatto bloccata. Agnes ha recentemente ribadito la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di garanzia e Forza Italia, che non vuole cambiare candidato, spera che dall’opposizione arrivino i due voti necessari a raggiungere il quorum dei due terzi. M5S, però ha già detto no e le indiscrezioni su un possibile ammorbidimento di Avs sono state smentite dai diretti interessati. Gli occhi sono puntati sui due membri di Iv, che però stanno facendo blocco unico con gli alleati. Non è escluso, quindi, che la maggioranza sia costretta a trovare un nome nuovo.

L'orizzonte per arrivare a una nuova legge è agosto, quando entrerà in vigore il Media freedom act, che introduce garanzie di indipendenza della tv pubblica dalla politica. Ma è improbabile che si possa attendere questa scadenza per sbloccare il nodo presidenza, passaggio chiave per procedere con le nomine nelle testate, nei generi e nel settore corporate.

