Presidenza, polemica infinita in Aula 

Consiglio comunale vivace e con novità importanti. La prima, già annunciata, era la delibera di annullamento della nomina di Vincenzo Pinna alla presidenza del Consiglio. La seconda, a sorpresa, sono state le dimissioni del consigliere comunale Giuseppe Ibba, uno dei candidati alla carica di sindaco. Al suo posto Angelo Masala, primo dei non eletti che subentrerà lunedì.

La revoca

Il sindaco Alfonso Marras ha confermato in Aula quanto già aveva anticipato. «Si è ritenuto di applicare in via cautelativa il parere del ministero dell’Interno che consiglia di rinviare al prossimo mandato l’elezione del presidente del Consiglio – ha detto – Abbiamo agito in maniera corretta, pensando di eleggere il presidente sulla base di quanto riconosciuto alla Regione in materia di ordinamento degli Enti locali. Ma per evitare sterili polemiche e per continuare a lavorare per i progetti importanti, abbiamo deciso di revocare le delibere». Marras ha poi stigmatizzato l’atteggiamento della minoranza che, secondo il sindaco, non sarebbe stato costruttivo. Dai banchi dell’opposizione Alessandro Campus ha replicato: «Ricordo le tante interrogazioni e interpellanze presentate sul caso e, soprattutto, se aveste ascoltato i nostri suggerimenti sulla base della legge, questo pasticcio sarebbe stato evitato».

Le dimissioni

«La mia decisione è conseguenza dalla sempre maggiore difficoltà di conciliare efficacemente il ruolo di consigliere con le esigenze lavorative e personali – scrive Ibba nella lettera di dimissioni -Ho voluto condividere l’attività politica con tanti amici a cui va il mio più sentito ringraziamento per avermi scelto e per il sostegno che mi hanno dato prima nel concorrere alla carica di sindaco e successivamente nel ruolo di consigliere comunale». Ma gli impegni di lavoro sono aumentati «nell’ultimo periodo come presidente dell'Ordine degli ingegneri di Nuoro e con la nomina nel Consiglio direttivo nazionale Ingegneri – aggiunge – richiedendo una sempre maggiore dedizione e sottraendo tempo prezioso allo studio approfondito delle problematiche cittadine. Questo, mi spinge, per correttezza nei confronti degli elettori che hanno creduto in me, di rinunciare al mandato per non privare Bosa di un consigliere attivo e nel pieno delle sue funzioni».

