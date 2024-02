Presidenza dell’Atp a Gianni Pinna al posto di Flamini 

A una settimana dalle elezioni regionali si rinnova il Consiglio di amministrazione dell’Atp, l’azienda trasporti pubblici di Nuoro partecipata al 75 per cento dal Comune e per il restante 25 dalla Provincia. Ufficialmente a decorrere da ieri il presidente del consiglio di amministrazione non è più Stefano Flamini, ma Gianni Pinna. Un altro avvocato alla giuda di una partecipata comunale.

A decidere il cambio il sindaco Andrea Soddu, che ha rinnovato un Cda scaduto ormai da oltre un anno e diventato da mesi uno degli aghi della bilancia all’interno delle forze di maggioranza del Comune per garantire la governabilità dell’assise cittadina. La continuità nel nuovo Cda dell’Atp è data dai consiglieri indicati dal commissario della Provincia Costantino Tidu che ha rinnovato la fiducia alle uscenti riconfermando Tatiana Isoni e Valentina Schirru. Novità per i rappresentanti del Comune con il subentro oltre al nuovo presidente Pinna anche di Giacomo Manca, 33 anni, e Gianluca Sini di 52.

Il nuovo Cda trova un’azienda che ha avviato, tramite una bozza di massima affidata ad un notaio, la trasformazione del Consorzio Atp in spa, come prescrive la nuova normativa.

