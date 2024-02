Presidenza del Consiglio, è derby Pd-M5S 

Alessandra Todde ha tutto il tempo per valutare chi sarà all’altezza della squadra di governo che ha in mente. Per la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale, compresa la governatrice in pectore, ci vorrà infatti almeno un mese. Ma le trattative tra i partiti non aspettano, e le indiscrezioni filtrano. L’ultima riguarda gli assessori che dovrebbero entrare in quota presidente. Non più di due, sulla base degli equilibri in maggioranza scaturiti dal risultato elettorale e che dovrebbero consegnare al Pd tre o quattro caselle, due al M5S, una a testa a Progressisti, Alleanza Rossoverde e Sinistra Futura.

I nomi

Durante tutta la campagna elettorale Todde non si è stancata di evidenziare l’importanza della componente indipendentista della coalizione. Che la quasi ex deputata potrebbe decidere di valorizzare, magari portando con sé in squadra il leader di A innantis! Franciscu Sedda. Nei posti riservati al Pd potrebbe arrivare l’ex consigliere Cesare Moriconi, magari alla Programmazione e Bilancio, mentre c’è chi vede in Giuseppe Meloni, il secondo più votato nell’Isola, prossimo alla vicepresidenza della Regione e alla guida di un assessorato. Questo, ovviamente, se tra le regole di ingaggio non ci fosse l’obbligo di dimettersi dall’Assemblea sarda per fare l’assessore. In realtà Meloni è anche in corsa per diventare il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda. Ruolo che si contenderebbe con gli altri dem Piero Comandini (difficilmente abbandonerà la segreteria del Pd) e Roberto Deriu (più vicino a fare il capogruppo) e, a sorpresa, con la donna più votata in Sardegna, la M5S Desirè Manca. Che, secondo fonti vicine, sarebbe più interessata al lavoro in Aula che a quello della Giunta. Altri nomi in pista sono quelli del dem ex parlamentare Gavino Manca, e del pentastellato e strettissimo collaboratore di Todde Luca Caschili, del presidente dei Progressisti Massimo Zedda se rinunciasse a candidarsi a sindaco di Cagliari.

I tempi

Ma c’è tempo per decidere, si diceva. Lo scrutinio lumaca, lo stop di alcuni seggi che non hanno ancora terminato le operazioni di spoglio delle schede elettorali, i tempi tecnici per la verifica dei verbali e l'ultimazione del lavoro sui voti non assegnati fanno prevedere una proclamazione degli eletti in Consiglio regionale tra fine marzo e i primi di aprile. Era già capitato nel 2019, quando Christian Solinas e i 59 consiglieri poterono entrare nell'Aula di via Roma solo il 20 marzo (5 anni fa si votò il 24 febbraio), dopo il via libera della Corte d'appello di Cagliari. Intanto, sono al lavoro gli uffici centrali circoscrizionali dei tribunali impegnati nello spoglio delle schede (ancora non ultimato nei seggi). Poi si passerà ai voti contestati e alla verifica dei verbali. Dalla trasmissione degli atti all'ufficio centrale, la presidente della Regione ha venti giorni di tempo per convocare la prima seduta del Consiglio regionale, ma è possibile che Todde voglia accorciare i tempi imprimendo un'accelerata su tutti gli adempimenti previsti. Nella prima seduta dell'Aula, infatti, oltre al giuramento dei 60 consiglieri è prevista anche l'elezione del presidente del Consiglio regionale e le comunicazioni del governatore con la presentazione della Giunta e l'illustrazione del programma di legislatura.

Il ministro

Nel frattempo, continua l’analisi dei dossier regionali, in particolare quello sull’energia. Proprio ieri, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato a Rimini, alla fiera delle rinnovabili Key, che «la Sardegna è la Regione che nella Conferenza delle Regioni ha il coordinamento per fare le controproposte sulle aree idonee (per gli impianti di fonti rinnovabili, n.d.r.). Io sono disponibile a tutti i tipi di confronti. Dobbiamo trovare una mediazione». Un punto richiamato dalla stessa presidente nella sua conferenza stampa inaugurale: «Dobbiamo rendere nella pratica il nostro programma elettorale, partendo dalla sanità, dai giovani che emigrano e dall’assalto eolico che stiamo subendo. Saranno queste le priorità». In particolare, ha ipotizzato «una moratoria per sospendere le richieste per poi creare la mappa delle aree idonee per mettere ordine e regole. È una una delle cose da affrontare immediatamente. Dobbiamo risolvere la questione energetica, partendo dal principio che non siamo una colonia. E posso dichiarare che farò tutto quello che posso affinché il deposito delle scorie nucleari resti ben lontano dall’Isola.

