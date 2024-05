Presidenza, altri due nello staff 

Due nuovi decreti allungano lo staff tecnico di Alessandra Todde. Le firme in calce sono una del 23 aprile, l’altra del 20 maggio, ma solo ieri le nomine sono state ufficializzate con la pubblicazione sul sito istituzionale. Salgono così a nove – per il momento – i consulenti che supporteranno la presidente nell’attività di governo, mentre l’Ufficio di supporto alle funzioni generali arriva a quota sette. Ci sono poi il capo di gabinetto e la segretaria particolare. Completano lo staff della presidenza i quattro dipendenti del Cerimoniale.

La nomina di aprile riguarda Alexia Rota, romana classe 1967. Con la governatrice si sono conosciute al Mise, il ministero dello Sviluppo economico dove Todde è stata prima sottosegretaria (durante il secondo governo Conte) e poi viceministra (con Draghi premier). Rota, una laurea in Lingue, era il capo della segreteria. Adesso arriva in Regione come esperta in materia di Rapporti internazionali. Resterà in carica per tutto il mandato di Todde, è scritto all’articolo 2 del decreto di nomina. Giacomo Stacconeddu, invece, è già un dipendente della Regione. Anche la durata del suo incarico in presidenza è legata alla permanenza di Todde al governo dell’Isola. In più è nuorese come la governatrice, una provenienza geografica che sta determinando diverse scelte a Palazzo. Barbaricini sono anche la segretaria particolare, Annalisa Canova, e Stefano Ferreli, consulente per la Legislazione.

L’Ufficio di esperti è stato introdotto con la legge 10 del 2021, la contestata norma sui maxi staff che ha allargato le maglie delle nomine fiduciarie. Da qui sono passati pure gli ingressi degli altri consultenti: Francesco Sedda (Lingua sarda e autonomismo), Nicola Pirina (Strategia per l’innovazione), Andrea Balduzzi (Industria), Thomas Castangia (Innovazione), Diego Corrias (Programmazione unitaria) e Stefano Esu (Enti locali). Luca Caschili è il capo di gabinetto, mentre la Comunicazione è affidata a Jacopo Gasparetti.

Tranne in qualche raro caso, sul sito della Regione non sono stati ancora pubblicati gli staff di nomina politica negli assessorati, sebbene abbiano già iniziato a lavorare. Tra i nuovi ingaggi, da segnalare anche Fabio Usai, ex onorevole del Psd’Az, altro fedelissimo di Solinas poi “pentito”. Il suo posto è all’Industria come consulente. ( al. car. )

