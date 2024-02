Presidenti di seggio: sì alle nomine 

Entro 48 ore prima delle elezioni, in caso di sostituzione per impedimento, il sindaco può nominare i presidenti di seggio anche tra le persone non iscritte all’Albo delle persone idonee.

Gli interessati, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria, devono manifestare la propria disponibilità entro domani inviando l’apposito modulo all’indirizzo elettorale@comune.cagliari.legalmail.it abilitato a ricevere anche e-mail ordinarie. L'incarico dovrà essere svolto a partire dalle 15.30 di sabato fino al termine delle operazioni di costituzione del seggio, domenica, dalle 06.30 fino alle 22 e lunedì dalle 6.30 al termine delle operazioni di scrutinio. Per informazioni contattare i numeri 070 677 6065 / 8419 / 6859 / 8572.

