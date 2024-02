Presidenti di seggio in Tribunale 

Alcuni presidenti dei seggi ieri mattina vengono chiamati in Tribunale, a Nuoro. C’è chi teme il riconteggio delle schede o altre contestazioni. Ma alla fine emerge che c’è qualche mancata annotazione nei verbali, piccoli errori dal solo peso burocratico. Niente comunque che possa cambiare l’esito del voto nella circoscrizione di Nuoro in relazione ai maggiori duellanti: se Alessandra Todde vince alla grande nella sua città, in provincia si afferma il rivale.

Va a finire che nella circoscrizione ci sono 30.279 voti per Alessandra Todde, ovvero il 40,6 per centro, mentre la coalizione di Pd, M5S e Avs sta al 35,5 per cento con 24.731. Paolo Truzzu ha 34.299 voti con il 45 per cento mentre l’alleanza di centrodestra mette assieme 36.284 con il 52 per cento. Il peso del voto disgiunto è evidente.

Sui numeri del centrodestra esterna soddisfazione Pietro Pittalis, parlamentare di Forza Italia: «A Nuoro siamo la prima forza politica, abbiamo superato il Pd ma anche gli altri partiti della coalizione. Questo ci riempie di soddisfazione e ci motiva ad andare avanti con ancora più forza e determinazione».

In attesa dei dati ufficiali gli eletti sono molto prudenti, perché ci sarebbero un paio di seggi a rischio. Pierluigi Saiu, della Lega, nonostante la sua buona performance, sarebbe tra questi. La sua elezione è calcolata sulla base dei risultati attuali, ma è possibile che possa cedere il posto al leader della coalizione Paolo Truzzu per via del resto più basso.

Sul fronte opposto, qualche preoccupazione si respira in casa socialista.

Il Psi nuorese esulta per l’ingresso in Consiglio di Martino Canu, trentunenne di Dorgali, consigliere comunale eletto nel 2021, dal 2023 assessore nel suo paese. Ma resta l’incognita per l’esiguità dei resti, da aggiornare appena salteranno fuori i risultati definitivi con lo scrutinio delle venti sezioni che ancora mancano a livello regionale.

Non a caso circola l’ipotesi che il riconteggio possa favorire un’altra forza della coalizione vincente e di un possibile secondo posto da assegnare al Movimento Cinque stelle che, a quel punto, potrebbe promuovere la nuorese Annalisa Canova con 885 voti. (m. o.)

