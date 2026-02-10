Presidente Mattarella, «Grazia Deledda mai più nell’oblio» 

Parlare di Grazia Deledda al presidente della Repubblica non è soltanto un omaggio istituzionale: è un atto simbolico che riguarda l’intero Paese. Ne è convinto Dino Manca, professore all’Università di Sassari, studioso dell’opera deleddiana, che sabato a Nuoro accompagnerà Sergio Mattarella nel suo viaggio alla conoscenza della Deledda e dei suoi luoghi. «La comunità non solo nuorese, ma l’intera Sardegna, dovrebbe ringraziare il presidente per l’omaggio che ha voluto rendere alla Deledda», afferma Manca. «Parliamo della più grande scrittrice italiana e di una delle più grandi scrittrici europee».

A cent’anni dal Nobel, il messaggio che secondo Manca va rilanciato è chiaro: la modernità di Grazia Deledda. «Per decenni è stata considerata da una certa vulgata critica, talvolta ideologicamente connotata, come una sprovveduta autrice di provincia, l’opera relegata da taluni in un ambito marginale, regionale, quasi periferico rispetto alla grande produzione nazionale». Paradosso che pesa ancora oggi. «Grazia Deledda non è presente nel canone letterario italiano, non compare stabilmente nelle storie letterarie scolastiche. Ed è incredibile che la prima donna italiana Nobel per la letteratura, la seconda al mondo, sia stata di fatto consegnata all’oblio».

Una modernità rimossa

«Riportarla al centro del discorso culturale nazionale è fondamentale», prosegue Manca, «perché questa operazione ha svilito e mortificato la complessità e la stratificata intelligenza della sua opera». Solo col tempo, fortunatamente, il giudizio critico è stato corretto, facendo emergere ciò che era sempre stato evidente: la sua modernità. Moderna come donna e come scrittrice. «Lo è per la capacità di autodeterminarsi, per la caparbietà dell’autodidatta, per l’ostinato desiderio di realizzare i propri sogni, anche entrando in conflitto con il mondo di appartenenza, che diventerà poi il suo più appassionato oggetto di scrittura». La Sardegna non è mai stata rinnegata. «Deledda raggiunge il successo non abbandonando la Sardegna, ma valorizzandola. Insegnamento che andrebbe trasmesso ai ragazzi. Già nel 1914 - racconta Manca - scriveva: “Temo che finirò con diventare femminista. La donna ha un posto nella società, ella deve occuparlo”». Moderna anche per i temi affrontati. «Grazie alla sua operazione letteraria la Sardegna torna a essere centro e viene riconsegnata all’immaginario europeo. Lei stessa lo afferma: “Voi cercate Dostoevskij, Tolstoj. Certo, io li ho letti. Ma per me San Pietroburgo è Nuoro”».

La visita del Presidente

Il premio Nobel, ricorda Manca, non fu episodio isolato. «Deledda era in corsa già dal 1913, nel 1918 perse per un voto. Era una scrittrice amata, sostenuta, riconosciuta anche in Italia. L’oblio arriva solo negli ultimi decenni, per responsabilità di una critica che non ha voluto riconoscerne il valore letterario e umano». In questo contesto, la visita di Mattarella assume un significato potente. «Un gesto simbolico di straordinaria importanza, per la Deledda donna e scrittrice, ma anche per una comunità e una terra. Deledda ha traghettato il romanzo sardo nel Novecento europeo e ha restituito, dal punto di vista letterario e simbolico, un’identità di popolo. Parlare di lei significa parlare non solo di Nuoro, ma della Sardegna». La visita alla casa museo, sarà centrale. «Luogo dell’origine e dell’eterno ritorno». In Cosima, romanzo simbolico e autobiografico, Deledda parte proprio da lì: «Sa domo, su buchinau, sa bidda, su mundu. Dalla casa si arriva al mondo, non il contrario». In quella casa Manca farà un omaggio a Mattarella, ma anche una richiesta al Capo dello Stato: «Fare in modo che Deledda rientri stabilmente nei programmi scolastici. Sarebbe un atto di giustizia culturale e, insieme, un modo per riconoscere il ruolo delle tante Italie che hanno contribuito a costruire l’identità nazionale».

