Presidente donna, la marcia in più del Lanusei Calcio 

Pensando alla tanto decantata parità di genere che continua a scontrarsi con una realtà fatta soprattutto di numeri miseri quando si vanno a cercare le donne con alti ruoli dirigenziali, ciò che è successo a Lanusei è più che una scintilla. Paola Gillone è la nuova presidente del Lanusei Calcio. Fin qui non una novità clamorosa in ambito sportivo, ma spicca il fatto che il medico fisiatra subentra a un’altra donna, Valentina Vacca, in un passaggio di testimone tutto al femminile per governare un ambiente tradizionalmente maschile. Sintomo che le distanze dovute al genere si stanno sempre più assottigliando, anche nel mondo del calcio dilettantistico: le donne si inseriscono con merito nelle divisioni maschili, con ogni tipo di ruolo. L’inizio, forse, di una rivoluzione culturale e sociale che troppe volte si è temuto potesse non arrivare mai.

La novità

Il futuro dirigenziale è nel segno della continuità. Anche di genere. Valentina Vacca ha assunto la presidenza nella travagliata estate del 2024 quando la squadra del Lanusei era reduce da una salvezza ottenuta all’ultimo respiro in Promozione. Si è messa al timone di un gruppo che, al culmine della stagione, ha staccato il biglietto per l’Eccellenza, il massimo campionato regionale di calcio. Nel rispetto dello statuto, il direttivo si è riunito nei giorni scorsi per le nuove elezioni e ha affidato il ruolo apicale a Paola Gillone, 51 anni, originaria di Lanusei, professione medico con specializzazione in Fisiatria. Nella vita di tutti i giorni si occupa di trattare le patologie dell’apparato muscolo scheletrico e del sistema nervoso, ma tra le sue passioni custodisce quella per il calcio (è tifosa del Cagliari): ha lavorato in qualità di responsabile della prevenzione dei traumi e nel recupero degli infortunati. Le sue esperienze più recenti raccontano collaborazioni con Cus Cagliari, Uta e Lanusei (ai tempi della Serie D).

Dirigenza rosa

Tutto è iniziato due mesi fa, con una telefonata di Mauro Pretti, avvocato di Lanusei che, insieme a Fausto Pistis, sarà nello staff della presidente per coadiuvarla. «Le ho chiesto se avesse voluto fare la presidente del Lanusei e si è detta subito entusiasta. Abbiamo apprezzato la disponibilità di Valentina Vacca di fare un passo indietro e, giustamente, le abbiamo conferito l’incarico di vicepresidente». Incarico che la presidente uscente dividerà con Mario Gisellu. Nel nuovo direttivo del club, che conta una trentina di figure, la componente femminile è abbastanza forte: oltre a Gillone e Vacca figurano, fra le altre, Loredana Lobina (tesoriere), Natalina Melis, Valentina Crisponi, Serena Mulas e Anna Pistis, un’autentica istituzione in società dove figura da oltre quarant’anni. «La presenza femminile - afferma Pretti - rafforza l’entusiasmo. Il gruppo è ben nutrito ma contiamo di ampliarlo». Teoria che trova conferma anche nelle parole di Valentina Vacca: «Noi donne siamo più organizzate. Forse abbiamo portato più ordine». È più amorevole anche il rapporto con i calciatori: «I ragazzi mi vedono come una zia, con la quale confidarsi. In una donna vedono più una figura materna e riescono a confidarsi con più facilità rispetto agli uomini». Lo staff dirigenziale è completato da Fabrizio De Murtas (direttore generale), affiancato da Giorgio Melis, mentre Gigi Di Maio è il direttore sportivo.

