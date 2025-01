Presidente del Consiglio decaduto, Carta fa ricorso al Tar 

Non si è ancora chiusa la partita sulla decadenza dell’ex presidente del Consiglio comunale di Siniscola, Marco Carta (Pd), proposta dalla maggioranza guidata dal sindaco Gian Luigi Farris e approvata dall’assemblea civica lo scorso ottobre. Il diretto interessato ha infatti presentato ricorso davanti la Tar per chiedere la sospensiva di tutti gli atti amministrativi che lo riguardano, sulla quale i giudici si esprimeranno entro questo mese.

Il provvedimento di decadenza, pur provocando un terremoto sugli assetti rappresentativi in seno all’assemblea civica, di fatto non aveva cambiato gli equilibri tra i due schieramenti, già cristallizzati con la precedente decisione assunta da Marco Carta di abbandonare la maggioranza in aperta polemica con i suoi alleati. Di contro la coalizione che governa la cittadina non ha ancora ottemperato a nominare il nuovo presidente del Consiglio, probabilmente in attesa del pronunciamento dei giudici amministrativi.

In questa situazione politicamente molto tesa tra i due schieramenti, l’assemblea civica questo pomeriggio (ore 18) sarà chiamata a discutere del preoccupante fenomeno degli attentati intimidatori che hanno segnato il 2024. Su questo scottante argomento, che sta destando un senso di forte insicurezza, i consiglieri comunali sono chiamati a raccolta già questa mattina (in Comune alle 10,30) per confrontarsi insieme alla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, sulle strategie per cercare di prevenire e contrastare la criminalità e ogni gesto di violenza.

