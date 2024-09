«Presidente, chiediamo il suo aiuto» 

Dopo gli appelli al Governo e alla Regione i rappresentanti dei lavoratori della Portovesme srl scrivono una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato sarà a Cagliari domani per presenziare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024-2025. La Rsu aziendale in un documento fa il punto sulla vertenza dopo la decisione della Glencore (la multinazionale svizzera proprietaria degli stabilimento di Portoscuso e San Gavino Monreale) di chiudere la linea zinco a Portovesme.

La lettera

«L’interruzione delle produzioni con il conseguente abbandono del sito – si legge nella lettera dei sindacati - denota drasticamente il disimpegno da parte della società, verso un territorio che ha ospitato la multinazionale per oltre 25 anni con tutto quello che implica una “industria pesante” in termini di sacrificio ambientale. Il nostro è uno stabilimento che arriva da 3 anni di cassa integrazione a rotazione e occupa 1200 unità tra diretti e indiretti. Dopo la chiusura della linea piombo, ci viene comunicato che nel giro di qualche mese, nella migliore delle ipotesi, ci sarà lavoro solo per 200 persone».

L’appello

«Ci permettiamo di coinvolgerla in questa vertenza per nome e per conto dei 1200 lavoratori, delle 1200 famiglie che vivono questo dramma, perché crediamo nelle istituzioni, per quello che rappresentano e possono fare, non solo in termini di solidarietà verbale, ma attraverso un concreto sostegno e un mirato intervento», si legge nel documento, «Un anno fa – ricorda la Rsu - quattro lavoratori furono costretti a salire sulla ciminiera dello stabilimento e rimasero a 100 metri per quattro giorni ininterrottamente in condizioni al limite dell’umano, nel tentativo di attirare l’attenzione nei confronti di un’altra importante vertenza. Un gesto estremo, disperato ma necessario per dare risalto ad una situazione estremamente grave».

La visita in Sardegna

«Questa vertenza cade proprio in concomitanza con la sua visita a Cagliari per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico – affermano i rappresentanti dei lavoratori - siamo di fronte ad una situazione in cui non solo si sta mettendo in discussione il diritto al lavoro, ma anche il diritto allo studio per i figli di quei lavoratori. Si sta mettendo in discussione la tenuta sociale del Sulcis Iglesiente. Molto brevemente abbiamo provato a rappresentarle il quadro di questa condizione per la quale avremo, se ci fosse la possibilità, il piacere e l’onore di incontrarla per approfondirne le tematiche e le possibili risoluzioni, o se questo non fosse possibile, nutriamo la speranza che la voce di 1200 famiglie non resti inascoltata; per queste ragioni confidiamo nella concreta speranza di un suo autorevole impegno. Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà riservare a questo sincero e accorato appello, le porgiamo i nostri più cordiali saluti».

La vertenza

Nello stabilimento di Portovesme continua la mobilitazione. La tensione è altissima e si susseguono gli incontri tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i lavoratori. Il prossimo 24 settembre la vertenza si sposta a Roma dove è in programma una riunione al Mimit. (f. p.)

