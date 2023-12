Preservare il passato perché il nostro futuro sia ancora più prezioso 

Vasi di bronzo, anfore, collane di cristallo di rocca e bronzetti nuragici. Nella nuova vetrina del Museo Archeologico di Cagliari inaugurata ieri mattina, c’è questo e tanto altro. Reperti, autentici e falsi, riflessi di una storia millenaria, recuperati dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale della Sardegna che, da 20 anni, svolge un ruolo cruciale nel preservare questi oggetti, impegnandosi nella salvaguardia di un'eredità preziosa, e che appartiene a tutti. Un Nucleo che, dapprima a Sassari e oggi a Cagliari, ha affinato negli anni la sua attività di contrasto all’illecito di settore in Sardegna. Non solo con un’attività sviluppata all’interno dei confini, ma anche dal respiro internazionale. I beni della regione Sardegna, basti pensare ai bronzetti, sono presenti nelle più importanti aste internazionali.

Il patrimonio

Alla presenza del tenente colonnello Andrea Ilari, comandante del gruppo NTPC del centro-sud, del capitano Pasquale Pinnelli, comandante del NTPC Sardegna, di Francesco Muscolino e Maria Antonietta Mongiu, rispettivamente direttore e membro del consiglio di amministrazione del Museo, l'inaugurazione della nuova vetrina, in uno degli spazi di maggiore prestigio del capoluogo, ha rappresentato un momento significativo. Un occasione per condividere con il pubblico il risultato di un lungo lavoro di tutela e conservazione, e per promuovere la consapevolezza sull'importanza della salvaguardia del patrimonio culturale. Un mondo antico che ancora parla alle generazioni moderne e che il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, istituito nel 1969, si impegna a preservare. «I beni della Sardegna sono alla stessa stregua di quelli provenienti dall’area medio-orientale, asiatica o del Nord Africa», spiega Ilari, «sia come valore che come interesse per gli appetiti criminali che sono di varia natura. Possono essere di tipo collezionistico ma anche connessi ad attività di riciclaggio di fondi provenienti da altre tipologie di reato. L’attività del nucleo di Cagliari non si declina solo nel recupero dei beni ma anche nel contrasto alla falsificazione. Questa vetrina rappresenta una sintesi di anni di storia dell’Arma dei Carabinieri del comparto di specialità di questa stupenda regione, alla quale sono molto affezionato. Il sardo è molto legato alla sua tradizione e alla sua storia», continua, «per questo con questa esposizione vogliamo dare un segno di quella che è l’attività di recupero di questa storia, a favore della popolazione che ne è proprietaria».

La tutela

«I militari del NTPC di Cagliari operano quotidianamente a difesa e tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti sull’Isola», specifica Pinelli. «È motivo di orgoglio per tutti noi ma soprattutto per i cittadini, che possono tornare a fruire di beni che gli erano stati sottratti». A questa vetrina, conclude Muscolino, «tengo in modo personale. Nella mia passata attività in Sovraintendenza in Lombardia ho lavorato a lungo con il capitalo Ilari e con il Nucleo Tutela. Abbiamo ritenuto fondamentale dare qui atto della straordinaria attività che NTPC esplica nel territorio nazionale e all’estero. Si è scelto di esporre una selezione di oggetti, veri, falsi, e di cronologie diverse, che danno conto del lavoro di diversi anni di questo gruppo di eccellenza che tutto il mondo invidia e prende a modello. Si inserisce all’interno di quella pedagogia sociale che il museo sta portando avanti. Gli spazi della Cittadella sono visitati tutti i giorni da cittadini, turisti e scuole, ed è bene che sin dall’età scolare si impari a rapportarsi correttamente con i patrimoni».

RIPRODUZIONE RISERVATA