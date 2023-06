«Preservare i ficus, patrimonio storico» 

Il Gruppo di intervento giuridico dà il suo sostegno al comitato contrario all’espianto dei sei ficus di via del Redentore (che saranno molto probabilmente trapiantati in via dell’Argine) e la consigliera comunale del Pd Francesca Congiu torna alla carica.

«Bene il supporto delle associazioni ambientaliste», afferma Congiu. «Anzi, dico: finalmente. Ora però il sindaco prenda atto che la città è contraria al maldestro tentativo di privarla dei suoi sei ficus storici per un progetto che grida allo scandalo e sul quale si sono espressi negativamente i cittadini con una petizione e ci sono stati pareri tecnici non favorevoli già dai primi elaborati».

Per Congiu, gli alberi vanno conservati e tutelati «Privare la nostra comunità di preziosissimi e irrinunciabili valori ambientali quali sono i ficus di via del Redentore» concluede, «sarebbe un grosso, imperdonabile errore da parte della Giunta, quindi va bloccato sul nascere».