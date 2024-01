Presepi, vetrine e balconi: i vincitori del Natale 2023 

L’Epifania si sa, tutte le feste si porta via, ma prima di rimettere negli scatoloni luci, addobbi e presepi, sono stati decretati i vincitori del “Concorso di Natale 2023” promosso dal Comune. La giuria, composta da tre rappresentanti di associazioni culturali e sportive, ha assegnato i premi ai primi tre classificati per sezione: balconi, presepi e vetrine, che hanno ricevuto cesti natalizi acquistati nelle attività produttive locali.

Ad aggiudicarsi il premio per il presepe più bello è stata Laura Gaudiomonte, seguita da Salvatore Michelino e Marianna Scalas. I presepi erano tutti esposti fino a domenica a DomusArT.I balconi più illuminati si trovano in via Cavour e appartengono a Federica Merlo e Rosalba Caddeo, sul podio – come lo scorso anno – anche Valeria Murtas. Mentre per quanto riguarda le vetrine più decorate sono state premiate quelle di The cake factory in via Rosselli, Marcella Loi e Bellikas in via Nazionale.«Abbiamo avuto un maggior numero di partecipanti e abbiamo notato anche maggiore attenzione nella cura degli addobbi delle abitazioni e attività indipendentemente dalla partecipazione al concorso», afferma l’assessora Elisabetta Contini, «su richiesta dei cittadini stiamo valutando per il prossimo anno di rivedere diversi aspetti del concorso compresa la possibilità che siano loro stessi a votare in modo di creare maggiore coinvolgimento».

