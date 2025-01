Presepi coi Lego, la sfida è ancora aperta 

C’è la sacra famiglia, la mangiatoia, gli animali e persino la stella cometa, solo più squadrati di come siamo abituati a vederli. Per partecipare al concorso per i presepi di mattoncini Lego c’è tempo fino all’Epifania, ma all’impianto sportivo di Riu Saliu sono diverse le creazioni completate e già in mostra.

Partito il 24 dicembre, il contest organizzato dall’assessorato al Commercio, in collaborazione con le associazioni Pgs Sardegna e Hsf, mette in palio premi sportivi per i bambini e ragazzi che realizzeranno il più bel presepe con le costruzioni. L'iscrizione può essere effettuata sul sito vivereamonserrato.it e i partecipanti possono scegliere se usare i propri mattoncini o quelli messi a disposizione, tutti i giorni tra le 15 e le 18. A votare, gli utenti online e una commissione istituita da Pgs. Per i vincitori la tessera Pauli Sport, che consente di praticare attività sportiva gratuitamente negli impianti comunali per un periodo di sei mesi.

