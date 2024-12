Presepi artistici e artigianali in mostra 

C’è quello a grandezza naturale nel quale dei manichini indossano preziosi abiti e costumi tradizionali domusnovesi dell’800, uno enorme in cui spicca anche un mulino ad acqua con la ruota perennemente in funzione e, tra gli altri, anche una serie di presepi grandi e piccoli allestiti dentro vecchi attrezzi o ambienti tipici da fabbro, maniscalco, minatore, pastore e non solo. Sono oltre 20 i presepi protagonisti della seconda edizione della “Mostra dei presepi artistici artigianali” allestita all’interno del Museo etnografico della civiltà contadina (oltre 3 mila pezzi esposti) curato dall’associazione Ammentos in via Garibaldi 59. Una mostra in cui spiccano natività inviate anche da Vallermosa, Villamassargia e Cagliari che si contenderanno il premio per il presepe più suggestivo. In gara c’è anche quello, curatissimo, che ripropone vecchi ambienti e botteghe di Domusnovas, cosi come li ricordava l’ex tipografo de L’Unione Sarda Salvatore Mereu (domusnovese trapiantato a Pirri), scomparso poco prima dello scorso Natale. «È un omaggio a Salvatore - spiega Maurizio Sotgiu, presidente di Ammentos - spero di essere stato fedele nell’allestirlo come lui lo aveva ideato». La mostra verrà inaugurata l’8 dicembre, alle 17, col coro polifonico San Giovanni Battista, organettisti e chitarristi. Visite ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

