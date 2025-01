Presepe vivente per l’Epifania 

Giunge a conclusione il programma di eventi “Natale in Montagna” promosso dalla Pro Loco di Desulo, in collaborazione con Comune e assessorato regionale al Turismo. Domani, la rievocazione del presepe vivente nella chiesa di San Sebastiano, del rione di Asuai (ore 12), alla presenza di diversi figuranti locali, sotto la direzione artistica del professor Luca Nonnis e della volontaria Elisa Liori.Un ulteriore tassello per l’associazione turistica organizzatrice di più manifestazioni, fra cui il recente concerto dei Nomadi sul Gennargentu. «Siamo già al lavoro per preparare gli eventi del 2025 - dice la presidente Alessandra Peddio - quella delle prossime ore un’occasione dal forte valore sociale . Con il nostro parroco don Marco Floris, abbiamo pensato di realizzate dei cesti di beni per i più bisognosi».

