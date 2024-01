Presepe vivente, la pioggia non ferma il viaggio nella fede 

Pioggia e freddo non hanno fermato la prima edizione del presepe vivente. Il percorso si è snodato lungo sei punti, dalla chiesa di San Pietro a quella di San Sebastiano, in pieno centro storico. La folla ha seguito la stella cometa insieme ad attori in erba e comparse. Dell’annunciazione al sogno di Giuseppe, dal viaggio a Betlemme al censimento, alla ricerca di un alloggio, fino alla nascita di Gesù e all’adorazione dei Pastori e dei Magi. Una grande partecipazione di pubblico entusiasta nonostante la pioggerellina insistente. Tanti giorni di prova per i teatranti guidati dal parroco don Luca Fadda per una serata dove si è sentito davvero lo spirito del Natale. (fr.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA