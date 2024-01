Presepe vivente in piazza di chiesa per celebrare la solennità dell’Epifania 

Con l’arrivo del nuovo anno si avvia alla conclusione il ricco programma di festeggiamenti. Gli appuntamenti a Masainas termineranno sabato 6 gennaio con il festeggiamenti in occasione dell’Epifania per la quale ci sarà il presepe vivente organizzato in collaborazione tra l’amministrazione comunale di Masainas, la Pro Loco e il motoclub Le Dune.

Si partirà alle 15.30 in piazza di chiesa con l’arrivo dei Re Magi, portatori di doni e simboli di saggezza, sarà l’occasione per un viaggio affascinante nel cuore della storia.Il presepe vivente permetterà di immergersi nell’atmosfera, dove ogni scena prende vita e ci sarà l’occasione di ascoltare della buona musica natalizia e cantare in compagnia del gruppo di Tiziano and Friends.

Il clou della serata sarà l’arrivo della Befana a bordo di una motocicletta, che darà modo ai più piccoli di salutarla: sarà pronta a regalare sorrisi e tanti dolci per tutti i bambini presenti in piazza. A seguire un rinfresco. (f. m.)

