Presepe nella grotta, musica e animazioni in vista del Natale 

L’atmosfera natalizia regna in piazza Matteotti, a Domusnovas. Mentre si lavora all’albero di Natale ecologico della Pro Loco (che richiama la bandiera della pace), a fare gli onori di casa sono un alberello realizzato all’uncinetto, la casetta di Babbo Natale e una slitta con le renne, oltre alle luminarie. Sabato (alle 17 circa) arriveranno anche il padrone di casa e gli elfi per le foto di rito. Dalle 9 spazio ai mercatini di Natale mentre, alle 15, i Babbi Natale in moto del Motoclub Le Dune partiranno in corteo portando doni e sorrisi nelle Rsa del paese. Le musiche della banda Pietro Mascagni e le animazioni accompagneranno la castagnata prima del concerto (ore 18) dei “Rock in Trio”.

Fino al 14 gennaio, nella grotta di San Giovanni, si possono ammirare presepe e scenografie realizzate in videomapping 3D.

Lunedì, dalle 9 alle 21, la 27ª edizione del “Miracolo di Natale” (raccolte in corso da vari giorni) mentre martedì e mercoledì ci sarà il saggio della scuola dell’infanzia “Parrocchia Vergine Assunta”.

Dopo anni è stato riaperto anche il Museo etnografico dell’associazione Ammentos (via Garibaldi 59, visitabile fino al 23 dicembre) che lancia un concorso fotografico per immortalare al meglio i 12 presepi artigianali in mostra. «Comune e associazioni unite per regalare la magia del Natale ai bambini, strizzando come al solito un occhio a solidarietà e beneficenza», chiosa l’assessore agli Spettacoli Davide Aru.

