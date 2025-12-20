Presepe e piante contro la malamovida «La piazza diventi un luogo di bellezza» 

VaiOnline
Un presepe e delle nuove piante per contrastare la malamovida e il degrado. Il Natale diventa l’occasione per valorizzare piazze come quella di Sant’Eulalia, nel cuore del quartiere della Marina, con l’obiettivo di restituire allo spazio un forte valore simbolico e comunitario.

«Per noi è una sfida. Purtroppo questo luogo è stato negli ultimi tempi protagonista di diversi fatti di cronaca. Attraverso iniziative come questa noi vogliamo che torni ad esserci un senso di comunità. Stiamo combattendo da oltre dieci anni contro la malamovida, anche se forse sarebbe più corretto chiamarla maleducazione», ci tiene a sottolineare Sandra Orrù, la presidente dell'associazione “Apriamo le finestre alla Marina”, tra le promotrici del progetto insieme alla parrocchia di Sant’Eulalia di don Marco Lai.

Oltre al presepe, ci sono anche le nuove piante che rendono la piazza più verde ed accogliente. Ad offrirle è stato il Comune, che ha partecipato al momento della piantumazione nella giornata di ieri.

«Si trattava di abbellire un presepe e noi tutti ci abbiamo messo il cuore», ha dichiarato Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana e all’ambiente, «oltre ai grandi progetti, sono vitali anche piccoli interventi che rivitalizzino aiuole o piazze e che soprattutto responsabilizzano i cittadini alla loro custodia e cura».

«Il supporto dell’amministrazione è stato importante», ha concluso Sandra Orrù, «con questo progetto abbiamo voluto dare un segnale forte per trasformare piazza Sant’Eulalia in un luogo di bellezza e non più di degrado».

