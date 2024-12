Presepe allestito in cattedrale 

Un presepe a grandezza d’uomo nella cttedrale di Santa Maria di Monserrat nel vecchio borgo di Tratalias.

È stato allestito all’interno di una navata e realizzato da Leo Basilio e dall’associazione culturale Sardinia Events di Portoscuso, «È una grande soddisfazione – fa sapere l’assessore alla Comunicazione Fabrizio Pes – per questo risultato ottenuto con collaborazione con la diocesi e con il parroco don Mauro Coni. È la riprova che grazie alla collaborazione si riescono ad ottenere risultati che apparivano impossibili da raggiungere, che mirano a far cresce ogni anno i festeggiamenti del Natale in paese». Il presepe è visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì, negli orari di apertura del museo del territorio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Sarà visitabile gratuitamente durante le giornate di apertura del villaggio di babbo Natale inaugurato lo scorso primo dicembre e sarà aperto domani, il 15 e il prossimo 22 dicembre. (f. m.)

