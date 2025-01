Presenza minacciosa tra i fedeli a messa 

Una presenza minacciosa in chiesa, anche durante la celebrazione delle messe. Qualcuno avrebbe cercato di intimidire don Francesco Mocci anche prima del doppio raid incendiario del 5 e dell’8 gennaio, presentandosi tra i banchi della parrocchia di Cristo Re. Stando a indiscrezioni, la persona che sarebbe entrata più volte in chiesa avvicinandosi all’altare, avrebbe avuto un atteggiamento inequivocabile nei confronti della vittima. Non è escluso che il protagonista delle “visite” nella chiesa parrocchiale sia stato già identificato dagli investigatori dell’Arma dei Carabinieri che si occupano degli incendi appiccati alla vigilia dell’Epifania e nei giorni successivi. La Procura di Sassari, che procede per gli atti intimidatori, sta vagliando le dichiarazioni del sacerdote di Villanovaforru precauzionalmente trasferito ad altro incarico.

Mocci è stato sentito a lungo dai Carabinieri della Compagnia di Valledoria e dai militari dell’Arma del Comando provinciale di Sassari. Tutti gli elementi in mano al pm e alla polizia giudiziaria confermano una situazione di pressioni e intimidazioni indirizzate alla vittima perlopiù in forma anonima. Ma è netta la sensazione di una nuova fase delle indagini, con la identificazione di soggetti fortemente sospettati di avere un ruolo nella vicenda che ha imposto l’allontanamento di don Francesco Mocci da Valledoria. Il trasferimento è stato deciso per tutelare il sacerdote e non ha alcuna valenza disciplinare. La Procura di Sassari sta verificando se dall’edificio parrocchiale sia stata rubata una grossa somma di denaro.

