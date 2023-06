«Presenti e disponibili al dialogo» 

In altre regioni i segretari del Nuovo Sindacato Carabinieri hanno deciso di disertare le cerimonie per la festa dell’Arma. Nell’Isola il segretario Remo Giovanelli ha deciso invece di accogliere l'invito. «Penso sia necessario ribadire la disponibilità al dialogo con l’amministrazione. Si spera però che le occasioni di incontro con i vertici dell’Arma non siano limitati alle pubbliche manifestazioni, ma si possa avere la possibilità di interloquire con i comandanti di vario livello quando si rilevano problematiche sul benessere organizzativo e la sicurezza sui luoghi di lavoro».

