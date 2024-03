«Presenti alla Settimana Santa da 76 anni» 

Hanno compiuto 76 anni lo scorso Venerdì Santo e hanno festeggiato la ricorrenza accompagnando la Maria Addolorata in occasione del rito del Descenso, come in verità per tradizione fanno quasi ininterrottamente da oltre mezzo secolo. Piero e Paolo Collu sono noti in città per la loro immemore devozione nei confronti dei riti della Settimana Santa.

La storia

«Siamo nati in un’epoca dove il centro storico accoglieva la maggior parte degli abitanti d’Iglesias. - racconta Paolo - Cresciuti in quelle strade di ciottoli e granito che traboccavano di fedeli durante le processioni. I tempi sono cambiati, ma la nostra fede, la nostra devozione no: scortare la Maria Addolorata rimane ancora oggi un’emozione che niente potrà mutare».Fu mamma Teresa a volere che i due gemelli presenziassero ai riti della Settimana Santa ancor prima che cominciassero a camminare: «Era devota alla Madonna - spiega Piero - Le processioni erano per noi un momento molto importante, vissuto come segno non solo di fede, ma anche d’identità. Non appena abbiamo avuto l’età e la forza necessaria, ci siamo impegnati a accompagnare le statue lungo il percorso dell’itinerario».Un voto che i due hanno sempre onorato, fatta eccezione per gli anni in cui partirono per la leva militare o per imprescindibili impegni di lavoro. Per Piero e Paolo il rito del Descenso dello scorso venerdì è stato uno delle occasioni più particolari e sentite mai vissute: «Perché era il nostro compleanno - dice Piero - e scortare la Madonna passando per le vie dove siamo nati e cresciuti, dove ancora tuttora viviamo, è stata un’emozione unica. C’è sempre la sensazione di scorgere sugli usci di casa le persone che ora non ci son più».

La processione

Per reggere la statua occorrono tante persone, 4 durante il cammino, altrettante per il cambio e 8 quando ci si ferma: «La fatica è tanta ma la leggerezza dello spirito compensa un peso importante. - racconta Paolo - Sono stato vittima in passato di due importanti incidenti che hanno messo a rischio la mia vita e da circa 15 anni non posso più permettermi di sorreggere il peso della statua. Però le sto dietro, la seguo ad ogni metro e continuerò a farlo finché ne avrò le forze». Una fatica insostenibile che il gemello Piero si accolla per entrambi e spiega: «Anche se non può essere dall’altra parte con la staffa in spalla, Paolo è comunque sempre al mio fianco o poco dietro, sostengo il peso per entrambi, è un dovere e un piacere».

I gemelli a 76 anni sono per la comunità una vera e proprio istituzione anche per la due ruote. Per tre giorni alla settimana organizzano delle uscite con un gruppo che hanno denominato “Gli anziani pedalatori”: «Perché la terza età è come la terza primavera. - apostrofa Piero - Percorriamo tanti chilometri, fatichiamo, ci divertiamo e ci teniamo in forma. La vita è un percorso, una processione, e va affrontata con fede e coraggio, senza il timore dei sacrifici da compiere».

