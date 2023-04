Da oltre quarant’anni accoglie diabetici e familiari, ma ora il reparto di diabetologia sembra dover lasciare l’ospedale Brotzu di Cagliari per essere trasferito in via Bizet a Quartu. Una decisione che lascia smarriti centinaia di malati e che innesca la protesta dei sindacati, pronti a dare battaglia per scongiurarne la dislocazione: «Presenteremo un esposto in Procura», annuncia Gianfranco Angioni, responsabile sanità Usb Sardegna.

Ieri il primo presidio e, davanti all’ingresso dell’ospedale di via Peretti, hanno sventolato le bandiere dell’Usb accompagnate da striscioni e lenzuola bianche con la scritta: “No alla chiusura della diabetologia”.

«Il trasferimento del reparto a Quartu è una scelta scellerata», attacca Angioni, «abbiamo già preparato un esposto, presto lo porteremo in procura, per chiedere che venga fatta totale chiarezza su tutta la vicenda. I pazienti vanno curati e non abbandonati, l’idea di far arrivare il reparto di Unità spinale al posto della Diabetologia non ha nessun senso logico».

Una situazione che Angioni definisce drammatica. «Questa unità operativa segue oltre cinque mila pazienti di tutto l’hinterland cagliaritano a 360 gradi. Ma segue anche i pazienti interni che arrivano all’ospedale per altri problemi. Se venisse trasferito non ci sarebbe più questa sinergia e diventerebbe complicato seguirli. Il trasferimento è stata una decisione dell’azienda e dell’assessorato regionale alla sanità, probabilmente per creare altre poltrone, ma noi non possiamo girarci dall’altra parte e chiediamo loro di fare un passo indietro. Se così non sarà ci saranno altre manifestazioni».