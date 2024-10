«Presente, passato e futuro sono qui, tra noi, a Cagliari» 

Cagliari è pronta a trasformarsi in un crocevia di creatività digitale, spettacoli all'avanguardia e installazioni tecnologiche. Con il ritorno de “Le meraviglie del possibile”, il Festival internazionale di teatro, arte e nuove tecnologie, che giunge alla sua undicesima edizione, si punta a stupire e innovare con il tema #Scene Immersive. Organizzato dal Kyber Teatro, lo spin-off della compagnia L’Aquilone di Viviana, con la direzione artistica di Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo, il festival rappresenta un unicum a livello nazionale per la sua capacità di unire teatro, arte e nuove tecnologie. Per aver reso il capoluogo il palcoscenico italiano del teatro transmediale, e per la sua capacità di anticipare le tendenze artistiche contemporanee, Lmdp ha ottenuto nel corso degli anni anche il riconoscimento del Fondo unico per lo Spettacolo. La rassegna ha ospitato, nelle sue passate edizioni, artisti e compagnie provenienti da ogni parte del mondo, affermandosi come piattaforma d’avanguardia per la sperimentazione di linguaggi artistici che fondono tradizione e futuro.

“Le meraviglie del possibile” «quest’anno è un melting pot di creatività e innovazione», spiega Zedda. «Mescola generi, stili e visioni con le nuove tecnologie creative, affrontando tematiche che abbracciano il senso dell’ignoto e dell’imprevedibile. Gli spettatori viaggeranno dentro scene immersive che attraversano il futuro, il passato e il presente».

Il Festival si apre venerdì con la compagnia rumena Var Cultural di Bucarest, che porterà in scena “Cellular”, uno spettacolo vincitore dell’Open Call internazionale 2024. Replicato sabato 26 per gli studenti del Liceo artistico e musicale Foiso Fois, “Cellular” esplora l’universo dei Millennials e della Gen Z come una finestra sul futuro, una performance teatrale innovativa tra passato (1989) e ignoto (2223). Il fine settimana successivo si prosegue con Medeber Teatro (Belgio), che il 29 ottobre presenterà “Les Voix Errantes/Pirri Edition”, un'esperienza collettiva per riscoprire la narrazione urbana, attraverso le voci dei cittadini di Pirri. Il Festival continuerà fino al 23 novembre con un ricco programma di spettacoli, residenze artistiche e laboratori.

RIPRODUZIONE RISERVATA